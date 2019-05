Ten Hag vindt beperkte ruimte op de Toekomst 'onwenselijk'

Ten Hag hecht veel waarde aan de beslotenheid van de kleedkamer. Volgens hem is dat de enige plek waar de spelers en de staf veilig zijn. Dat zegt hij in een interview met Het Parool.



Volgens de trainer is het echter moeilijk om die veiligheid op De Toekomst te creëren. 'De hele vereniging huist hier op een kleine ruimte, in mijn ogen een onwenselijke situatie. Ik zie mijn spelers niet binnen komen en niet weggaan.'



En dat wil de trainer wel. 'Ik wil weten wat ze hier doen. Ik ben leider van het proces, dat moet ik bewaken. Dan heet je al snel een controlfreak. Je moet ook de gave hebben om dingen los te laten, maar je moet het wel volgen. Want je loopt met z'n allen op een dun draadje. Als je eraf kiepert, kom je er moeilijk weer op.'



Trainingscomplex

In 2015 kondigde Ajax aan om binnen tien jaar een nieuw trainingscomplex te realiseren, naast de Arena. De Toekomst is al sinds 1996 in gebruik en aanzienlijk minder geavanceerd dan het onderkomen van andere topclubs.



Maar die verhuizing werd in 2017 toch van de baan geveegd. Nu lijkt het plan vooralsnog om het jeugd- en trainingscomplex alleen uit te breiden op het parkeerterrein P2.



