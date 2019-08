Ten Hag: ‘Vertrek van Van de Beek zou aderlating zijn’

Donny van de Beek met de Johan Cruijff Schaal. Beeld BSR Agency

Van de Beek maakt in de voorbereiding een goede indruk, aldus Ten Hag in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd, zaterdagavond uit tegen Vitesse. “Donny is heel belangrijk geweest voor Ajax vorig seizoen. Hij is gretig en fris aan dit seizoen begonnen, met heel veel energie. Zijn vertrek zou een aderlating zijn. Maar je weet dat het kan gebeuren.”

De transferwindow is nog tot het eind van deze maand open. Na Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zou Ajax dus nog meer spelers kunnen kwijtraken, terwijl de club nog twee voorronden moet overleven om mee te mogen doen aan de Champions League.

Gekkenwerk

Ten Hag: “Het is gekkenwerk, dat heb ik al vaker gezegd. En het wordt steeds gekker. Maar we moeten ermee dealen, een nieuw team formeren, terwijl nog lang niet alle spelers klaar zijn voor het seizoen. Veel jongens hebben deze zomer een toernooi gespeeld.”

David Neres is pas net aan de training begonnen. De Braziliaan zal nog niet inzetbaar zijn tegen Vitesse en tegen Paok, dinsdag in Griekenland. Dat geldt ook voor de Mexicaan Edson Álvarez, die donderdag pas zijn werkvergunning heeft gekregen.

De doelstellingen voor Ajax zijn dit seizoen niet anders dan die van vorig seizoen. Ten Hag: “De groepsfase van de Champions League halen, kampioen worden en de beker winnen.” De trainer ziet opnieuw een tweestrijd ontstaan tussen Ajax en PSV.

“Misschien dat Feyenoord daar nog bij komt, die potentie heeft de club, maar het is afwachten wat daar op transfergebied nog gebeurt. Wel zie ik dat andere clubs in de eredivisie zich hebben versterkt, vooral in de breedte. Dat betekent dat topclubs wellicht wat vaker punten zullen verspelen. We zullen voor elk resultaat moeten vechten. Maar dat klimaat heerst op dit moment bij Ajax, die drang om elke dag beter te willen worden. En daar ben ik heel blij mee.”