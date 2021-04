Ten Hag verlengt bij Ajax, ook om innige band met Overmars

Ajax-trainer Erik ten Hag. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Dat de technisch eindverantwoordelijken van Ajax – de één voor de korte, de ander voor de lange termijn – zo’n innige band hebben, is uniek voor de club. In het verleden leefden die twee meestal op voet van oorlog met elkaar. Denk aan Leo Beenhakker en Co Adriaanse, aan Martin van Geel en Henk ten Cate of aan Louis van Gaal en Ronald Koeman. Het resultaat van die ernstige verdeeldheid was terug te zien op het veld.

Het eerste half jaar van Erik ten Hag als trainer van Ajax verliep nog moeizaam. Hij kwam niet in een gespreid bedje terecht. Met Marc Overmars maakte hij in het voorjaar van 2018 de balans op. De selectie schreeuwde om ervaring, om spelers die in topcompetities hadden meegedraaid. De eerste grote transfers van Overmars en Ten Hag waren die van Daley Blind en Dusan Tadic. De trainer en de technisch directeur stonden daar beiden achter, want dat is de afspraak: ze hebben allebei een vetorecht als het om inkomende transfers gaat.

Wat Overmars en Ten Hag in de jaren daarna buiten de lijnen voor Ajax hebben betekend, gaat voor Dusan Tadic en Daley Blind op binnen de lijnen en in de kleedkamer. De aanvoerder en vice-aanvoerder zijn doorgewinterde profs, raken onder moeilijke omstandigheden nooit in de war en ze zijn voorbeelden voor de jeugd.

Steun

De 18-jarige Ryan Gravenberch is dit seizoen uitgegroeid tot een bepalende speler. Hij heeft veel steun aan Blind. Ze praten over voetbal, maar ook over randzaken die van invloed kunnen zijn op je spel en op je loopbaan. “Daley geeft me veel tips. Ook in het veld. Bijvoorbeeld over mijn positionering, daar is hij heel sterk in. Soms heb ik momenten in een wedstrijd dat ik het even niet weet. Dan coacht hij mij ook.”

Blind is na een uitstapje naar Manchester United teruggekeerd op het oude nest. Hij is bezig aan zijn negende seizoen in de A-selectie, hoewel zijn speeltijd in de eerste twee jaar gering was en hij in 2009 nog werd verhuurd aan FC Groningen. Als Ajax zondag kampioen wordt, is dat zijn zesde landstitel, eentje meer dan zijn vader Danny. Hij zal het langs de kant moeten vieren, want een enkelblessure belet hem op dit moment te spelen. Het doet niets af aan de waarde die hij heeft voor het team en voor de uitstraling van de club. Daley Blind, met zijn stijlvolle spel en zijn sierlijke linkervoet, is voor Ajax wat Paolo Maldini ooit was voor AC Milan.

Als Blind de regisseur is in het achterste gedeelte van het veld, dan is Tadic dat voorin. Soms speelt hij in de spits, meestal is hij linksbuiten. “Tadic is niet een afmaker pur sang,” zegt Ten Hag. “Hij gaat op zoek naar de bal, naar ruimte om zijn creatieve ei te leggen. Zijn grootste kwaliteit is niet het afwerken van voorzetten. De grootste kwaliteit van Tadic is het versturen van keypasses vanuit de linker halfruimte. Dan moet je hem daar ook neerzetten. Zolang Tadic bij Ajax is, overlegt hij ongekende cijfers.”

Ankers

Blind en Tadic zijn de ankers van Ajax. Blind verlengde onlangs zijn contract met een jaar tot medio 2023. Tadic tekende zelfs bij tot 2026 - de laatste drie jaar van die verbintenis zal hij zich op sportpark De Toekomst toeleggen op het trainersvak. “Als we de ploeg bij elkaar kunnen houden is er veel mogelijk,” zegt Blind. “Met het verlengen van mijn contract heb ik wel een signaal afgegeven, en de club ook. Als we de groep grotendeels bij elkaar kunnen houden, is er veel mogelijk.”

De kern van het team moet overeind blijven. Met Blind, Tadic, Davy Klaassen, Sébastien Haller, Antony, Lisandro Martínez en Edson Álvarez als belangrijke bouwstenen, en met de groeimogelijkheden van jonkies als Mo Kudus, Jurriën Timber, Devyne Rensch en Ryan Gravenberch. Blind ziet de potentie, ook bij de jongste garde, met Gravenberch als blikvanger. “Ryan is een belangrijke speler, echt een jongen van de club die net als ik is doorgestroomd vanuit de jeugdopleiding. Hij heeft enorme stappen gemaakt, daar kan niemand omheen. Hij is een typisch voorbeeld van een speler met wie we in de toekomst een heel hoog niveau zouden kunnen aantikken.”

Hoger plan

Aan Overmars en Ten Hag de taak om Ajax op een nog hoger plan te krijgen. Nationaal voert de club al meer dan twee jaar vrijwel onafgebroken de ranglijst aan. Internationaal zou Ajax zich komend seizoen weer wat nadrukkelijker willen mengen onder de beste clubs in de Champions League. De twee technische ‘bazen’ stonden volop in de belangstelling van andere clubs, maar ze waren en zijn achter de schermen bij Ajax al volop bezig een nieuwe selectie te formeren. Met de contractverlenging van Ten Hag is de continuïteit gewaarborgd. Overmars sprak al eerder van een ‘soort commitment’ tussen hem en de trainer. Ten Hag bevestigde dat: “We zijn een twee-eenheid. We hebben een klik op voetbalgebied. Dat is heel erg belangrijk voor het samenstellen van de selectie en het leiden van de ploeg.”

Tadic: de gouden standaard in de eredivisie Ajax zal geen seconde spijt hebben gehad van het aantrekken van Dusan Tadic. De productiviteit van de Serviër in Amsterdam vormt de gouden standaard in de eredivisie. Sinds zijn terugkeer naar Nederland in 2018 is Tadic in 89 competitieduels met 53 goals en 42 assists bij liefst 95 doelpunten direct betrokken geweest. Daarmee is Tadic met grote afstand de gevaarlijkste eredivisiespeler: de speler die het op één na vaakst bij een eredivisiegoal was betrokken in deze periode, Steven Berghuis (44 goals, 30 assists), heeft alsnog een straatlengte van 21 goals en assists achterstand op de Ajax-aanvoerder. Waar Tadic in zijn eerste seizoen in Amsterdam tot superster uitgroeide met een enorme doelpuntendrift, met 38 goals in alle competities in 2018-2019, is hij dit jaar, waar hij in de competitie voltijd als linksbuiten speelt, vooral een meesteraangever. Tadic staat bovenin alle ‘creatieve’ cijferlijstjes in de eredivisie dit jaar. Eerste in assists (14), eerste in gecreëerde kansen voor ploeggenoten (118) en tweede in passes naar het vijandelijk zestienmetergebied (320). Vooral die laatste statistiek is indrukwekkend, gezien het feit dat Tadic niet alleen een van de besten is in het aanspelen van anderen in het vijandelijke strafschopgebied, maar ook met ruime voorsprong de eredivisiespeler die zelf het vaakst aan de bal kwam in de zestien van de opponent (226 keer). Maar dé Tadic-statistiek betreft zijn permanente beschikbaarheid. De Serviër is de Iron Man onder de Ajacieden: sinds zijn transfer naar Amsterdam miste hij nog geen enkel competitieduel. Waar de onvermoeibare Tadic met doelpunten en assists domineert, heerst Daley Blind in diezelfde periode als passer. In elk van de drie seizoenen in zijn tweede Ajax-periode is Blind de eredivisiespeler met het hoogste gemiddelde aan verstuurde passes per wedstrijd. Met 82 passes per duel verstuurt hij er gemiddeld elf meer wedstrijd dan de Ajacied die na Blind het vaakst betrokken is in de passing, Ryan Gravenberch (71 per wedstrijd). Blind vergaarde deze imposante pass-statistieken niet alleen als cruciaal knooppunt in de spelopbouw van de eigen achterhoede. Voor een verdediger (of controlerende middenvelder) is hij opvallend belangrijk met aanvallend ingestelde passes. Binnen de eigen selectie bereikten alleen aanvallers Tadic en Antony en middenvelder Gravenberch vaker ploeggenoten in het strafschopgebied van de tegenstander dan Blind (89). Met het aantrekken van een nimmer afwezige, immer productieve Tadic en passende maestro Blind, legde Ajax in de zomer van 2018 het fundament van vele successen. Sam Planting

