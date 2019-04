Ten Hag tevreden over zege Ajax en rentree Veltman

"Vooraf weet je dat het een lastige wedstrijd kan worden," zegt Ten Hag. "Willem II had vier keer op rij gewonnen. Die ploeg zit sinds de winterstop prima in elkaar. Maar we hebben de regie van het duel bepaald. Na rust hadden we weinig meer van ze te duchten. Volgens mij was de lucht er wel een beetje uit bij Willem II."



"Zondag gaan we trainen en het over Juventus hebben," zegt Ten Hag, die zich in ieder geval voor een dagje met Ajax koploper van de eredivisie mag noemen. PSV begint zondag om 16.45 uur aan het uitduel met Vitesse. "Ik denk dat ik nog wel een blik op die wedstrijd ga werpen," zei de coach van de club uit Amsterdam.



Veltman

Na een uitstekend optreden zaterdagavond kan ook Joël Veltman zich richten op het eerste duel van Ajax woensdag met Juventus in de kwartfinale van de Champions League. "Hij heeft het uitstekend gedaan," zegt trainer Erik ten Hag over de vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui. "Hij is er klaar voor."



Veltman traint sinds januari weer mee met het eerst elftal, na ruim acht maanden revalideren van een zware knieblessure. "Hij merkt dat het niveau van deze ploeg hoger ligt dan bij het Ajax van vorig jaar," zei Ten Hag. "Maar het zegt veel over zijn kwaliteiten dat hij meteen aanhaakt. Tegen Willem II verdedigde hij niet alleen nagenoeg foutloos, hij communiceerde bovendien goed en maakte ook nog een doelpunt."



Ronaldo

Veltman staat voor een zware taak tegen Juventus. Hij wordt waarschijnlijk belast met de bewaking van Cristiano Ronaldo, met 124 doelpunten de koning van de Champions League.



"Ik hoef geen videobanden van hem te bekijken," zegt de verdediger die het vorige seizoen aanvoerder van Ajax was. "Ik zal hem kort moeten dekken en ik weet dat hij als de beste kan koppen. Gelukkig is mijn timing ook vaak wel goed. Ik heb keihard gewerkt om weer op dit niveau te komen. Ik weet dat je Willem II niet kan vergelijken met Juventus. Die ploeg is voor mij de favoriet voor de eindzege van de Champions League. Maar het geeft een goed gevoel dat ik na negentig minuten voetballen tegen Willem II nog veel over had."



