Ten Hag: ‘Terugkijkend hebben we veel doelen gehaald dit seizoen’

Erik ten Hag. Beeld ANP

Het hoge woord kwam er vrijdag uit: Ajax is nummer 1, maar is officieel geen kampioen. Het leverde flinke teleurstelling op bij aanvoerder Dusan Tadic en een bepaalde mate van begrip bij algemeen directeur Edwin van der Sar. En de trainer? Zoals altijd kijkt hij nuchter naar situaties waar hij toch geen invloed op heeft. “Als ik weet dat ik er zelf niets aan kan veranderen, dan moet ik gewoon accepteren hoe het is,” schetst Erik ten Hag. “Juridische aspecten kwamen erbij kijken en de KNVB heeft dit besloten. Natuurlijk geeft het een onbevredigend gevoel. We wilden het op het veld uitvechten, stonden 23 van de 25 speeldagen aan kop, en waren vastberaden om de titel te pakken. Maar dat is door de coronacrisis niet mogelijk.”

Ajax is op doelsaldo AZ voorgebleven en krijgt daarmee het beste ticket voor de Champions League. Als de huidige editie van het miljoenenbal wordt uitgespeeld, dan zijn de Amsterdammers zeer waarschijnlijk verzekerd van het hoofdtoernooi, anders wacht nog één voorronde. Ten Hag kreeg de discussies over de ranglijst mee. “Maar 76 procent van alle wedstrijden is gespeeld, zoiets kan je volgens mij niet negeren.” Geen kampioenschap op het palmares, wel grote kans op directe plaatsing voor de Champions League, waardoor een belangrijk doel is gehaald. “Natuurlijk wil je de titel winnen en juichend op het veld staan, maar dat is nu niet mogelijk. Terugkijkend hebben we veel doelen gehaald dit seizoen. De groepsfase van de Champions League, overwintering in Europa en nu het beste ticket voor komend seizoen. Voor de club en onze ambities heel belangrijk.”

Erik ten Hag en Lisandro Martínez tijdens de Champions League wedstrijd tussen Ajax en Valencia. Beeld EPA

Perspectief

Ook voor de Tukker zelf zijn het hele rare tijden. Vorig jaar was hij op dit tijdstip verwikkeld in een driefrontenstrijd, resulterend in de dubbel in Nederland en de halve finale-plek in de Champions League. Nu moet hij zijn dagen heel anders invullen, maakt hij zijn hardloop- of fietsrondjes in de omgeving, heeft contact met de beleidsbepalers en de spelers van Ajax, en is in de weer met scenario’s voor de komende periode.

Maar een voetbalwedstrijd laat ook voor hem nog lang op zich wachten. “Toch moeten we dit wel in het juiste perspectief zetten: er zijn belangrijkere zaken dan voetbal. De gezondheid staat voorop. Dat is het allerbelangrijkste. Vervolgens telt de economie. Die moet weer op gang zien te komen, en de voetballerij is een afgeleide daarvan. Het voetbal is een bedrijfstak die daar afhankelijk van is, zeker in Nederland. Daar moeten wij ons zeker niet boven plaatsen en daarom gelden terecht de regels van de RIVM. In de tussentijd moeten we alleen niet stilzitten, maar ook actief ons gaan voorbereiden om het voetbal straks corona-proof te maken.”

Waar Nederland alles al afsloot en aftikte, zijn veel landen in Europa nog volop bezig met plannen om het seizoen wel af te ronden. Volgens Ten Hag, die in het verleden twee seizoenen actief was bij Bayern München, heeft dat met de cultuur te maken. “Het buitenland begrijpt er niets van wat er bij ons gebeurt. Neem Duitsland. Daar kom je niet aan de auto’s en niet aan de Bundesliga. Dat zit daar zo diep, de meerderheid accepteert dat de Bundesliga een aparte status heeft. Daar mogen de clubs al weken bij elkaar komen om te trainen, hier is er veel minder draagvlak. En daar komen de financiële belangen nog bij. De TV-gelden zijn in veel andere landen cruciaal voor clubs, dit seizoen moet worden afgemaakt, anders valt de boel gewoon in elkaar.”

In Nederland wegen de recettes uit wedstrijden zwaarder dan de TV-gelden, dus maken veel clubs zich zorgen over de nabije toekomst. Ten Hag noemt het als corona-proof maken van de competitie, maar dat zal niet eenvoudig zijn. “Dat mensen naar het stadion komen om voetbal te kijken, is een belangrijker pijler onder het Nederlands voetbal. Supporters en sponsoren zorgen voor een essentiële inkomstenstroom. Maar dit zal voorlopig niet mogelijk zijn. Zonder publiek spelen wil niemand, maar ik vrees dat dit scenario voorlopig wel van toepassing zal zijn. Met corona-proof maken is het nu zaak om dit scenario zo goed mogelijk uit te gaan werken in de komende periode.”