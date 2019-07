Ten Hag stoomt Ajax klaar: ‘We beginnen met lege handen’

Erik ten Hag. Beeld Bsr agency

De spelers van Ajax vonden zichzelf in de eerste weken van de voorbereiding terug in de collegebanken van trainingscomplex De Toekomst. Met een uitgebreide presentatie liet Erik ten Hag de Ajacieden zien wat zijn speelwijze inhoudt. Bekende materie voor de spelers van vorig seizoen, nieuwe prikkels voor de talenten en versterkingen.

Nu de theorie bekend is, moet de uitvoering in de praktijk volgen. In het oefenduel met Istanbul Basaksehir (2-1 winst) afgelopen zondag waren de vereiste patronen bij vlagen al goed zichtbaar. Maar tot al te grote tevredenheid bij de trainer leidde het niet. Ten Hag blijft Ten Hag. Ook dit seizoen. Ook na een seizoen waarin hij de dubbel pakte en record na record verbrak. Goed is niet goed genoeg. Elke dag moet het beter. Dat werk.

‘Winnen als maatstaf’

“De groep staat er goed op, maar we moeten nog wel verbeteren, in alle facetten,” stelt de trainer vast in het luxueuze spelershotel in Bramberg am Wildkogel. “Natuurlijk was het een geweldig seizoen, maar dat is verleden tijd. Dat is het eerste punt waar we dagelijks op hameren: het mentale aspect. Winnen moet de maatstaf zijn voor de spelers, een way of life. Dat moeten wij niet alleen elke dag van hen eisen, maar ook onderling. Daar zijn we scherp op.”

Fysieke groei is in elke voorbereiding noodzakelijk, maar waar valt na vorig seizoen nog winst te boeken op voetballend vlak, zonder sterkhouders als De Ligt en De Jong? “De uitvoering kan je niet zomaar vergelijken. Niet alleen omdat je twee belangrijke spelers niet meer hebt, maar spelers vormen samen een team,” zegt Ten Hag. “Die negen jongens die wel zijn gebleven, kunnen met twee andere spelers om zich heen, ook niet hetzelfde spelen. Dat zal weer opnieuw vorm moeten krijgen.”

De speelwijze van Ajax blijft onveranderd, zegt de coach. “Omschakelingsmomenten zijn een cruciale pijler binnen ons spel, net zoals pressievoetbal een vast gegeven moet zijn. We willen ook dit seizoen aanvallen met de deur op slot. Heb je het over een verbeterpunt dan denk ik aan het omgaan met opportunistisch spel van de tegenstander, aan het bespelen van de lange bal.”

Hoge verwachtingen

En dan is er nog het hoge verwachtingspatroon. Een vast gegeven in Amsterdam, maar na afgelopen seizoen lijkt er helemaal geen rem meer op te staan. “De mensen mogen verwachten dat we voor de landstitel gaan. En dat we dat met een aantrekkelijk elftal gaan doen. Maar niet dat we de halve finale van de Champions League halen.”

Het doel voor de maand augustus is de groepsfase halen. “Maar ook dat is geen vanzelfsprekendheid. “Vergeet niet dat het tot vorig seizoen voor een Nederlandse club praktisch onmogelijk was om de kwalificatie door te komen. We moeten twee ronden overleven, dan speelt loting ook een rol, en bovendien zijn er geen makkelijke tegenstanders in Europa. Begrijp me niet verkeerd, onze ambities liggen hoog, alleen we beginnen gewoon weer met lege handen.”