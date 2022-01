Ten Hag sprak in aanloop naar topper PSV met Ihattaren

Ajaxcoach Erik ten Hag: ‘We hebben ons huiswerk gedaan.’ Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Ten Hag gaf tijdens de persconferentie vrijdagmiddag geen commentaar op de mogelijke komst van Mo Ihattaren naar Ajax. De oud-PSV’er heeft Sampdoria – de club die hem huurt van Juventus – de rug toegekeerd. Hij werkt momenteel aan zijn fitheid met Gerald Vanenburg, techniektrainer bij Ajax, in het Olympisch Stadion. Ten Hag heeft al met Ihattaren gesproken. Ajax zou de aanvaller/middenvelder willen huren van Juventus met een optie tot koop.

Oud-ploeggenoot Cody Gakpo, aanvaller van PSV, zei bij ESPN te hopen dat Ihattaren ‘weer lekker aan voetballen toekomt’. “Het is jammer dat hij dan misschien naar onze concurrent gaat, maar dat zijn keuzes die hij zelf moet maken.”

Opties voorin

Na het vertrek van David Neres naar Sjachtar Donetsk zou Ten Hag nog wel graag een aanvaller aan zijn selectie toevoegen. Door de komst van Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) lijkt een streep te kunnen worden gehaald. Ajax kan zich een transfersom van ver boven de 20 miljoen op dit moment niet permitteren, wegens een forse terugloop van inkomsten door corona en een onzekere spelersmarkt. Ten Hag: “We hebben ons huiswerk gedaan, we tasten de mogelijkheden af, maar het zou kunnen dat we de oplossing intern vinden. We hebben een uitstekende jeugdopleiding.”

Ajax speelde donderdag in de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (9-0) met jeugdspeler Amourricho van Axel Dongen op de linkervleugel, en na rust met Mohamed Daramy. Ten Hag: “Van Axel Dongen heeft de potentie om te slagen bij Ajax. Hij kan op alle drie posities voorin spelen. Maar ook Daramy hebben we niet voor niets gehaald.”

Eén punt verschil

Koploper PSV verdedigt een voorsprong van één punt op Ajax. PSV-trainer Roger Schmidt kan in elk geval geen beroep doen op Noni Madueke, André Ramalho (beiden geblesseerd) en Ibrahim Sangaré (Afrika Cup).

Beide ploegen stonden dit seizoen al twee keer tegenover elkaar. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal won PSV met 4-0. Ajax nam revanche in het competitietreffen in Amsterdam: 5-0.

Ten Hag: “Maar elke wedstrijd is weer anders. We beginnen zondag weer op nul. Maar we kijken ernaar uit. Toppers zijn fantastisch om te spelen, je moet op de toppen van je kunnen spelen. Mijn spelers houden van dit soort uitdagingen.”

