Ten Hag rekent op Ziyech en Mazraoui tegen Apoel Nicosia

Erik ten Hag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Apoel Nicosia. Beeld EPA

Ziyech ging zaterdag in Venlo tegen VVV eerder naar de kant wegens een enkelblessure. Mazraoui ontbrak in Limburg zelfs vanwege knieklachten. De bedoeling is dat de Marokkanen straks eerst een training meemaken in Nicosia, voordat Ten Hag daadwerkelijk besluit of het duo inzetbaar is. “Ze hebben gisteren weliswaar aangepast getraind, maar ik verwacht voor morgen geen probleem bij hen. Al is het nog even afwachten hoe de reactie is op de training.”

Quincy Promes en Kasper Dolberg ontbreken in de selectie. Promes viel in Venlo uit met een enkelblessure, Dolberg is bezig met een transfer. De Deense spits staat op het punt over te stappen naar de Franse club Nice, dat ruim 20 miljoen euro voor Dolberg wil betalen.

Favorietenrol

Ajax is dinsdagavond in het GPS stadion de absolute favoriet maar Ten Hag wilde daar niks van weten. “Apoel is een heel ambitieuze ploeg met vijf nieuwe spelers. We zullen zien hoe de wedstrijd gaat verlopen. Ze hebben regelmatig in de Champions League gespeeld. Ze hebben snelle aanvallers die de wedstrijd kunnen killen.”

Ten Hag is het inmiddels gewend, de favorietenrol. “Maar daar maken we ons niet zo druk om. We eisen veel van onszelf en gaan met die instelling de mat op. De druk om de Champions League te halen leggen we onszelf op.”

Apoel-trainer Thomas Doll is zich ook bewust van de favorietenrol van Ajax. De Duitser is pas net aangesteld als Apoel-trainer. “Twee weken geleden lag ik nog op het strand en nu sta ik op de rand van de Champions League. Dat is toch fantastisch?”

Doll had genoten van Ajax vorig seizoen en spart regelmatig met voormalige Nederlandse ploeggenoten als Nico-Jan Hoogma (bij HSV), Aron Winter (Lazio) en Rafael van der Vaart (zijn speler als trainer bij HSV). “Dan hebben het over het Nederlandse voetbal in het algemeen. Niet specifiek over Ajax. Dit is een heel belangrijke wedstrijd voor de club. Maar zij hebben gewonnen van Juventus en van Real Madrid, natuurlijk zijn wij niet de favoriet.”