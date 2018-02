Ten Hag rekent op gemotiveerde Younes

"Ik ben blij dat hij terug is, want we hebben hem nodig," zei de jarige coach (48) in aanloop naar de competitiewedstrijd komende zondag tegen NAC Breda.



Linksbuiten Younes onderhandelde met Napoli over een overgang, maar besloot af te zien van een transfer en bij de Amsterdammers te blijven. Hij trainde vrijdag weer mee met de selectie.



Inkeer

"Hij was vastberaden om te vertrekken, tegen mijn zin, maar hij is tot inkeer gekomen en heeft mij ervan kunnen overtuigen dat hij 100 procent gemotiveerd is en wil knokken voor zijn plek in het elftal," aldus Ten Hag. "Hij heeft ook alle reden om ervoor te knokken, want hij maakt ook nog een kans om met Duitsland naar het WK te gaan.''



Ajax speelt in de eigen ArenA tegen de club uit Breda. Het team van Ten Hag staat tweede en heeft zeven punten achterstand op koploper PSV.