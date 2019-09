Ten Hag rekent niet op Van de Beek en Mazraoui

Mazraoui, Tagliafico en Van de Beek. Beeld VI Images

Van de Beek is nog niet hersteld van een blessure aan een bovenbeen. Mazraoui kampt met een spierblessure. “Ik hoop natuurlijk wel dat ze het halen,” zei Ten Hag. “Maar zoals ik het nu zie, gaan ze het niet halen. Nee, ook niet een van de twee.”

Ten Hag verwacht dat hij Van de Beek en Mazraoui goed kan vervangen. “We hebben een brede selectie en dat is niet voor niks. Zo kunnen we dingen opvangen bij vormverlies of in dit geval blessures. Dat zal noodzakelijk zijn om dit jaar weer succesvol te zijn.” Van de Beek en Mazraoui trainen al wel individueel. Ajax gaat volgende week zondag op bezoek bij PSV.