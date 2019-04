Ten Hag positief over meespelen Frenkie de Jong

Goede hoop op Frenkie de Jong

Trainer Erik ten Hag heeft goede hoop dat hij Frenkie de Jong dinsdagavond kan opstellen in de uitwedstrijd van Ajax tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League. "We zijn positief en Frenkie is dat ook," zei de coach. "Maar het is echt even afwachten. Het is zaterdag pas gebeurd. We leven van uur tot uur, van dag tot dag. We zijn bereid een verantwoord risico te nemen. Frenkie moet goed naar zijn lichaam luisteren en uiteindelijk neem ik de beslissing."



De Jong liet zich zaterdag halverwege de eerste helft van het duel met Excelsior uit voorzorg vervangen. Sindsdien is zijn gekwetste hamstring intensief behandeld door de medische staf van Ajax. Hij traint maandagavond mee in het stadion van Juventus. "Maar die training is niet intensief," zei Ten Hag. "Dat is dus geen echte test."



Ten Hag wilde nog niet zeggen wie de geschorste linksback Nicolás Tagliafico gaat vervangen. "Mazraoui kan daar spelen, maar Blind en Sinkgraven ook," zei de trainer van Ajax.



Noussair Mazraoui lijkt de meest voor de hand liggende optie voor de vacante positie links in de defensie. De verdediger keert terug van een schorsing en heeft al vaker aan de linkerkant gespeeld. Joël Veltman kan dan zijn vertrouwde positie rechts in de defensie innemen. Ten Hag hoeft dan zijn centrale verdedigers Matthijs de Ligt en Daley Blind niet uit elkaar te halen.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.