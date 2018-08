Ten Hag overweegt spelers te sparen

"Deze wedstrijd heeft zijn tol geëist," doelt hij op de zege van zijn ploeg op Dinamo Kiev (3-1) in de play-offs van de voorronden van de Champions League."We zullen kijken welk plan we gaan trekken voor de wedstrijd van zaterdag tegen Emmen. Het heeft er ook mee te maken hoe spelers uit deze wedstrijd zijn gekomen."



Komende dinsdag alweer speelt Ajax de return tegen Dinamo Kiev. In dat duel staat plaatsing voor de groepsfase van de Champions League op het spel. Dat zou niet alleen een startpremie van 15 miljoen euro opleveren. De totale inkomsten van deelname aan het lucratieve toernooi lopen voor Nederlandse deelnemers al snel op tot 35 miljoen euro.



Kritiek

Ten Hag kreeg twee weken geleden veel kritiek toen hij met het oog op een wedstrijd tegen Standard Luik maar liefst vier spelers rust gunde voor het eerste competitieduel met Heracles Almelo (1-1). "Ik herhaal mezelf, maar we hebben meer dan elf basisspelers," zei hij. "We kunnen dus één of twee spelers wisselen. Maar we moeten het nog even bekijken."



Over de wedstrijd tegen Kiev woensdag was Ten Hag erg positief. "Dit was een geweldige wedstrijd in een geweldige entourage, weer met een super wisselwerking met de fans," zei Ten Hag. "We hebben een prima wedstrijd op de mat gelegd en met 3-1 gewonnen. Dat is een prima uitgangspositie."



Drie tienen

Ajax kwam al in de tweede minuut op voorsprong via Donny van de Beek, die terugkeerde in de basis omdat David Neres geblesseerd is. "Met Ziyech en Tadic aan de buitenkant en Donny daar tussen hadden we drie 'tienen' op het veld staan. Bij die eerste goal werd Tadic aangespeeld door Ziyech, waarna Donny er precies op het goede moment 'onder' kwam. De timing was goed," zag Ten Hag.