Ten Hag over zege Ajax: 'Overwinning zelf afgedwongen'

Laatste minuut

Ook speler Frenkie de Jong had genoten van de wedstrijd. "Het was leuk om te zien. Het spel ging heen en weer en het tempo lag hoog met veel technische spelers op het veld. Het was een wedstrijd waarin we allebei wilden winnen. Als je zo'n moeilijke wedstrijd in de laatste minuut wint, dan is iedereen heel blij."



Ajax heeft volgens De Jong een goede stap gezet in de groep met verder Bayern München en AEK Athene. "Maar we zijn er nog lang niet, we zijn pas op de helft. Zeven uit drie is wel heel mooi."



Noussair Mazraoui was de matchwinnaar dankzij zijn late doelpunt. "Ik heb van dit doelpunt nog meer genoten dan van die treffer tegen Bayern München. Daar maakte ik gelijk. Dit was de winnende in een wedstrijd die in 0-0 leek te eindigen. Ik vond Benfica nog beter dan verwacht. Maar als er een ploeg verdiende te winnen dan waren wij dat."



De vleugelverdediger zei superblij te zijn. "We zijn er nog niet, maar overwinteren in de Champions League is wel een stuk dichter bij gekomen."



Van de Beek

In alle euforie raakte Donny van de Beek weer met beide benen op de grond toen de naam viel van Feyenoord, de komende tegenstander van Ajax, zondag in de Johan Cruijff Arena. "Het is echt niet zo dat we even makkelijk gaan winnen," waarschuwde hij. "Zij hebben ook goede spelers. We zullen met dezelfde intensiteit moeten spelen. Dan heb ik wel vertrouwen in een goede afloop."



Van de Beek hoefde tegen Benfica pas in de 88e minuut plaats te maken voor Neres. "Natuurlijk vond ik het juist mooi dat Neres zo goed inviel," zei Van de Beek die eerder dit seizoen zelf nauwelijks kon leven met een bijrol. Zijn teleurgestelde zaakwaarnemer sprak zelfs al over een transfer in de winterstop. "Ik weet hoe vervelend het is als je niet mag beginnen. Maar ik zie nu ook hoe we deze overwinning met z'n allen over de streep trekken. De trainer zegt ook altijd dat we veel basisspelers hebben. Dat is ook zo."



Door de late treffer van Mazraoui is de kans reëel dat Ajax na dertien jaar eindelijk weer eens mag overwinteren in de Champions League. "We staan er goed voor," aldus Van de Beek. "We zijn er zelfs al als we Benfica over twee weken ook in Lissabon verslaan. Maar zo ver is het nog lang niet. We speelden hier tegen een heel sterke ploeg."



