Ten Hag: Onderhandeling met Ziyech gestart

,,We gaan er vanuit dat we het dit seizoen met deze selectie gaan doen. We hebben een goede groep," zei Ten Hag, die deze week met zijn ploeg het hoofdtoernooi van de Champions League bereikte.



Hakim Ziyech zou deze zomer eigenlijk vertrekken, maar een transfer van de Marokkaanse international bleef uit. Inmiddels zijn de onderhandelingen over een nieuw en verbeterd contract al begonnen. "Ik hoop dat we Hakim om middernacht nog steeds aan boord hebben, ik ga daar voor 100 procent vanuit. De contractbesprekingen zijn al gestart," aldus Ten Hag.



Mazraoui

De coach liet weten dat hij liever had gezien dat Noussair Mazraoui het Nederlands elftal had verkozen boven Marokko. "Ik heb het hier niet met hem over gehad. Noussair heeft dit besloten in samenspraak met zijn familie en zaakwaarnemer.''



Frenkie de Jong mag zich voor het eerst melden bij Oranje. "Fantastisch dat hij er bij zit, al is het ook geen verrassing meer. Frenkie heeft zichzelf in de selectie gespeeld," aldus Ten Hag.