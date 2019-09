Ten Hag niet naar voetbalgala

“En eigenlijk is dat best jammer,” zei hij na de zege van zijn ploeg bij Sparta Rotterdam (1-4). “Want Matthijs de Ligt, Dusan Tadic en Frenkie de Jong vallen in de prijzen. En ik was hun trainer.”

Beeld VI Images

“Maar gezien de afgelopen tijd, voel ik me niet zo geroepen om daar heen te gaan,” zei Ten Hag. “Ik ga niet gezellig doen met mensen die suggestief zijn.”

De Telegraaf meldde onlangs dat Hakim Ziyech en Dusan Tadic niet zo’n goede band zouden hebben met Ten Hag. Zij zouden veel meer hebben met de vertrokken Alfred Schreuder.

Diezelfde Schreuder kreeg weer van andere media het verwijt dat hij informatie naar journalisten zou hebben gelekt. “Ik heb zo veel insinuaties gehoord,” reageerde Ten Hag. “Ik ga uit van loyaliteit en vertrouwen. En we zitten nu in een nieuw seizoen.”