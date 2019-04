Ten Hag: 'Niet direct de uitslag waar je op hoopt'

"In hele grote fases van de wedstrijd waren we aan de bal uitstekend," zag Ten Hag. "Juventus had moeite om druk op ons te krijgen. We kregen ook de nodige schotkansen."



Kort voor rust opende Cristiano Ronaldo de score voor Juventus. Ten Hag: "Toen zaten we even niet kort op de man. Die foutjes kun je je niet veroorloven. Zij kunnen het spel dan snel verplaatsen."



Na de gelijkmaker van David Neres maakte debutant Jurgen Ekkelenkamp als invaller nog bijna het winnende doelpunt. "Lasse Schöne zat er doorheen. Dan zoek je een middenvelder die loopvermogen heeft en ook nog iets naar voren toe kan doen," aldus Ten Hag, die nog genoeg kansen ziet om met Ajax de halve eindstrijd te halen. "Er zit nog van alles in."



Indruk

Trainer Massimiliano Allegri had vrede met het gelijkspel. "Al hadden we ze met onze counters meer pijn willen doen", zei hij.



"Ajax heeft ons erg onder druk gezet", stelde Allegri. "Ze speelden geweldig in kleine ruimtes. Wij hebben verdedigd zoals misschien alleen Italianen dat kunnen. Ik had graag gezien dat we er ook iets vaker beter uit waren gekomen."



Ontregelen

Allegri wilde de opbouw van Ajax ontregelen. Hij gaf Federico Bernardeschi de opdracht zo veel mogelijk voor de voeten van Frenkie de Jong te lopen. De trainer van Juventus zag al snel waarom Barcelona maximaal 86 miljoen euro voor De Jong gaat betalen.



"Die jongen had ons plan meteen door", zei hij. "Hij draaide zo makkelijk weg zodat we hem anders moesten bespelen. Bij De Jong begint bijna iedere aanval van Ajax. We hebben hem niet kunnen afstoppen."



"Uiteindelijk mogen we blij zijn met het gelijkspel", zei Allegri. "Dit biedt perspectief voor onze thuiswedstrijd van dinsdag. Al zijn we er nog lang niet."