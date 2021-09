Nieuws

Ten Hag moet tegen Besiktas kiezen tussen Klaassen en Berghuis

Ajax-trainer Erik ten Hag wil nog niet verklappen of hij Steven Berghuis of Davy Klaassen dinsdagavond aan de thuiswedstrijd tegen Besiktas in de Champions League laat beginnen. ‘Die keuze moet ik maken,’ blikte hij vooruit naar het tweede groepsduel. ‘Normaal ben ik daar wel goed in.’