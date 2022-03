‘Ten Hag moet nadenken over de rol van spookrijdertje Schuurs’

“Ik wil niet zeggen dat het nou allemaal aan Perr Schuurs ligt,” zegt Dick Sintenie, “maar je ziet wel dat het vaak bij hem mis gaat, achterin. Hij is te vaak een soort spookrijdertje.”

De teruggekeerde André Onana, ondertussen, is in twee eredivisieduels viermaal gepasseerd, even vaak als Remko Pasveer in twintig eredivisieduels. Thijs Zwagerman: “Dat lag vooral aan de achterhoede, maar toch zie je ook dat Onana zijn topvorm nog niet te pakken heeft.”

Feestelijke onderwerpen zijn er gelukkig ook. Ajax staat op 17 april in de KNVB-bekerfinale, na verrassend eenvoudige winst bij AZ (0-2). Toptalent Rayane Bounida van Anderlecht tekent maandag een contract bij Ajax, een zeer bewuste keus van de 16-jarige. Hij gaat in de opleiding het ‘Nouri-Ünüvartraject’ doorlopen. Thijs Zwagerman legt uit wat dat precies betekent.

En toch... Branie is er niet helemaal gerust op. “Het is gewoon niet goed bij Ajax,” zegt Dick Sintenie, “en dat is toch wel zorgelijk.”

