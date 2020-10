Ten Hag moet meedenken in ‘tussenjaar’ van Overmars

Lassina Traoré, ook pas 19 jaar oud, in duel met Berat Djimsiti van Atalanta Bergamo. Beeld UEFA via Getty Images

In de wetenschap dat hij er niet in was geslaagd in de transferperiode een topspits van het kaliber Luis Suárez te halen – een spits die ook in de Champions League het verschil zou kunnen maken – sprak Marc Overmars intern een disclaimer uit voor de Europese prestaties van Ajax. Het elftal dat in mei 2019 nog bijna de finale van de Champions League bereikte, is immers grotendeels ontmanteld. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Lasse Schöne, Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Joël Veltman zijn gevlogen.

Klaar voor de eredivisie

Tegen zulke uitgaande transfers valt niet op te boksen, ook niet met de interne opleiding. En het is ook niet fair om van (vaak) jonge, talentvolle aankopen te verwachten dat ze het stokje even overnemen. De potentie bij ­Antony (20), Mohammed Kudus (20), Ryan ­Gravenberch (18), Lassina Traoré (19) en Jurgen Ekkelenkamp (20) is ontegenzeggelijk aanwezig, maar wat zij over een heel seizoen kunnen brengen, is met geen mogelijkheid te voorspellen.

Kudus viel tegen Liverpool al vroeg uit met een knieblessure. De sterke Ghanees werd de rest van de avond – en ook dinsdag in Bergamo tegen Atalanta – node gemist. Voor Ajax was het prettig dat Traoré in Italië zijn beste wedstrijd speelde, zoals Gravenberch dat deed tegen Liverpool. Afgaande op wat de Braziliaan Antony tot nu toe heeft laten zien, kan hij een regelrechte sensatie worden. Maar is het vreemd dat zijn spel nog wat wisselvallig is? Dat hij nog niet de (overtuigings)kracht heeft om een topwedstrijd een beslissende wending te geven?

Daarom sprak Overmars vermoedelijk van een ‘tussenjaar’ bij Ajax. Een begrip waar trainer Erik ten Hag overigens van gruwt, vanwege de vrijblijvendheid die het oproept.

Toch zal Ten Hag in de lijn van Overmars mee moeten denken. Meer dan ooit wordt van de ervaren spelers bij Ajax gevraagd in dienst te staan van de beloften. Dat betekent ook dat zij soms een stapje opzij moeten zetten om de jongste lichting kans op speelminuten te ­gunnen. Ten Hag moet daar op aansturen.

Het is in ieders belang, maar vooral in het belang van Ajax, dat ook Kenneth Taylor (18), Jurriën Timber (19), Devyne Rensch (17) en ­Brian Brobbey (18) dit seizoen al worden getest in het eerste elftal. Het is voor hun ontwikkeling goed om in Jong Ajax te wennen aan de fysieke en tactische eisen die in de eerste divisie worden gesteld, maar deze vier talenten zijn eraan toe om op z’n tijd ook in de eredivisie – aan de hand van Dusan Tadic, Davy Klaassen en Daley Blind – aan het grote werk te ruiken.

Ten Hag bracht twee jaar geleden tegen PSV met Gravenberch weliswaar de jongste debutant ooit (16 jaar en 130 dagen) binnen de lijnen, maar hij is doorgaans, laten we zeggen, nogal voorzichtig met het brengen van talent. Terwijl bij Ajax door de jaren heen een waslijst aan voetballers (veertig in totaal) al op hun zestiende of zeventiende is gedebuteerd: van Wim Kieft tot Rafael van der Vaart en van Dennis Bergkamp tot Ryan Babel.

Ook internationaal is dat inmiddels gemeengoed. Barcelona speelt geregeld met Ansu Fati en Pedri, allebei 17 jaar, bij Frankrijk heeft Eduardo Camavinga (ook 17) onlangs voor het eerst zijn opwachting gemaakt in de nationale ploeg en Rayan Cherki (Olympique Lyon), Youri ­Tielemans (Anderlecht) en Alen Halilovic (Dinamo Zagreb) waren 16 jaar toen ze in de Champions League debuteerden.

‘Kansen verdien je’

Tijdens de voorbereiding op dit seizoen maakten Rensch en Taylor indruk op Ten Hag. Brobbey is inmiddels aan het scoren geslagen in Jong Ajax; het wachten is op hun officiële debuut in Ajax 1. Rensch: “Kansen krijg je bij Ten Hag niet, kansen verdien je.” Zegt de verdediger die eerder deze maand tijdens de interlandperiode uitblinker was in een oefenwedstrijd tegen AZ en die recent in Jong Ajax boven de rest uitstak.

Zij zijn de spelers die de komende maanden grote stappen vooruit moeten zetten. Een ­‘tussenjaar’ wil ook niet zeggen dat je op je ­lauweren rust, of op voorhand genoegen neemt met mindere prestaties, maar dat je de tijd juist goed gebruikt om jezelf waar mogelijk te verbeteren en te ontwikkelen.