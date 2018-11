Ten Hag mist Ziyech en prijst Tadic

In Griekenland was de hoofdrol weggelegd voor Dusan Tadic, die beide goals maakte. In aanloop naar het duel met ADO was Ten Hag complimenteus over zijn Servische nummer 10. ''Als je ziet hoeveel hij individueel traint. En hoe vaak hij ook nog 's middags terugkomt of langer doortraint om zijn lichaam in topconditie te houden," prijst Ten Hag de houding van Tadic. ''Als hij gespeeld heeft en hij komt terug van interlands, dan wil hij per se twee dagen voor de wedstrijd trainen met het team. Hij is een op-en-top prof die niets aan het toeval wil overlaten."



Vorig jaar kwam Ajax tegen ADO niet verder dan 0-0 en ook toen troffen PSV en Feyenoord elkaar in dezelfde speelronde. ''Dat ga ik zeker vooraf nog aanhalen", zei de trainer van Ajax. ''Mentaal speelt dat zeker een rol. Onze taak is duidelijk. Winnen, en dan zien we daarna wel hoe het tussen PSV en Feyenoord afloopt."



Twijfelachtig

Ziyech doet zeker niet mee en het meespelen van de Denen Kasper Dolberg (heup) en Lasse Schöne (bovenbeen) is twijfelachtig. ''Maar ik heb er goede hoop op dat zij kunnen spelen," aldus Ten Hag. ''Dat zal ook afhangen hoe de klachten de komende twee dagen herstellen."



De revaliderende Joël Veltman stond weer met de groep op het veld. De verwachting is dat de verdediger tijdens de winterstop in Florida weer volledig mee kan trainen, zei Ten Hag daarover.