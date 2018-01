Ten Hag met goed gevoel terug naar huis

De Amsterdammers, die volgende week zondag thuis aantreden tegen Feyenoord, sloot de oefenstage af met een overwinning op Lyngby BK (5-1) en een gelijkspel tegen MSV Duisburg (1-1).



Variatie

Ten Hag was vooral over het eerste duel, met zijn beoogde basisformatie, goed te spreken. "Het was bij vlagen heel frivool, met veel variatie, veel beweging en ook veel kansen,'' analyseerde hij.



"Het zag er prima uit, al was het soms ook nog wat wisselvallig. Het tweede duel verliep een beetje stroperig van onze kant, ook omdat we tegen een zeer ambitieuze tegenstander speelden.''



Uitgegleden

Ten Hag had aanwinst Nicolás Tagliafico met genoegen aan het werk gezien in de eerste wedstrijd. "Hij zet de boel neer, jaagt andere spelers aan en gaat voorop in de strijd. Hij past prima bij Ajax.''



Ten Hag haalde verdediger Max Wöber tegen Duisburg al snel naar de kant. "Hij was uitgegleden. Ik heb hem uit voorzorg gewisseld. Ik ga er voor 100 procent van uit dat hij voor Feyenoord beschikbaar is.''



