Ten Hag maakt seizoen af bij Ajax

Trainer Erik ten Hag maakt het seizoen af bij Ajax. Dat vertelde hij tijdens de persconferentie voor het uitduel met Chelsea dinsdag in de Champions League.

“Ik voel een sterke band met mijn spelers en met Ajax,” zei de oefenmeester. “Ik kan bevestigen dat ik het seizoen afmaak bij Ajax.”

Ten Hag wordt in de Duitse media in verband gebracht met Bayern München, dat een opvolger zoekt voor de ontslagen Niko Kovac. “Bayern is een fantastische club. Bayern zit in mijn hart. Maar ik zit nu goed bij Ajax,” zei de geboren Tukker die tussen 2013 en 2015 trainer van het tweede elftal van Bayern München was.

De 49-jarige Ten Hag zette afgelopen zomer zijn handtekening onder een verbeterd contract dat hem tot medio 2022 aan Ajax verbindt. Hij wilde niet zeggen of die verbintenis een clausule heeft dat hij aan het einde van ieder seizoen naar Bayern München mag vertrekken. “Wat nu telt is de wedstrijd van morgen tegen Chelsea.”

Ten Hag liet ook in het midden of hij de afgelopen dagen door de leiding van Bayern München is benaderd. “Ik heb alle energie nodig voor de wedstrijd tegen Chelsea. Want het is een grote wedstrijd tegen een heel sterke tegenstander.”