Ten Hag kreeg meteen appje van Robben uit Beieren

De eerste die zijn telefoon had gepakt om een bericht naar Amsterdam te sturen, was Arjen Robben. Ten Hag werkte tussen 2013 en 2015 bij de Europese grootmacht en kwam de buitenspeler regelmatig tegen.



'Geweldig' appte de aanvaller naar Ten Hag. En daar was de trainer van Ajax het mee eens. "Arjen is de laatste jaren een van de beste Nederlandse voetballers, misschien wel de beste. Het is geweldig dat hij als actieve speler nog een keer op Nederlandse bodem terugkeert."



Ten Hag liet desgevraagd weten perspectief te zijn in deze loting. Ajax speelt in de Champions League de poulewedstrijden tegen Bayern München, Benfica en Aek Athene.