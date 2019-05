Ten Hag is trots op attractieve voetbal van Ajax

Het succes van Ajax - zondag de bekerfinale, woensdag de return tegen Tottenham Hotspur en de koppositie in de eredivisie - betrekt Erik ten Hag niet op zichzelf. "Om een topcoach te zijn moet je prijzen winnen. En we hebben nog niks," zegt hij zaterdag in een interview met Het Parool.



"Ik probeer mensen in hun kracht te zetten en als dat succes oplevert, probeer ik dat te delen. Na een overwinning geniet ik vooral van wat om me heen gebeurt. Spelers kunnen echt euforisch zijn. Zoals Klaas-Jan in Madrid uit zijn dak ging, legendarisch."



'Mooi en aanvallend'

"Los van het voetbal dat we spelen, mooi en aanvallend, is het de overgave waarmee we dat doen. Je moet willen samenwerken, er moet dus een band zijn. Die moet je kweken en dat begint met het aanbrengen van hiërarchie. Ik ben geen Tita Tovenaar, maar succes is best maakbaar."



Het staat volgens Ten Hag vast dat er spelers na het seizoen zullen vertrekken. "Maar we gaan voor elke speler vechten. Marc Overmars houdt zich het meest bezig met de nieuwe ­selectie, maar ik ben daar nadrukkelijk bij betrokken. Zonder goed materiaal kan een coach weinig."



En hijzelf? Hij heeft naar eigen zeggen wel de intentie om te blijven. "Ik heb wel een aantal eisen, of eisen... Noem het wensen, uitgangspunten. Als de club daar nee tegen zegt, dan maak ik misschien een andere keuze."



Lees het hele interview: Ajaxtrainer Erik ten Hag: 'Succes is best maakbaar'