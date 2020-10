Podcast: Branie

Ten Hag is nog lang niet uitgepuzzeld

In deze aflevering praten Jesse ter Haar (Ajax Showtime) en Dick Sintenie (Het Parool) over de nederlaag tegen Groningen, de puzzel van Erik ten Hag en over de vraag of spelers als Jurgen Ekkelenkamp en Kenneth Taylor in dit soort wedstrijden niet het venijn brengen dat nu werd gemist.