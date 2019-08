Ten Hag: ‘In deze groep kan iedereen van iedereen winnen’

Erik ten Hag. Beeld BSR Agency

“Ik denk dat Chelsea in onze groep licht favoriet is, vanwege de intensiteit waarmee in de Premier League wordt gespeeld. Maar met Valencia en Lille zullen de krachtsverschillen klein zijn,’ aldus Ten Hag.

In vergelijking met vorig seizoen zal de poule waarin Ajax nu is ingedeeld, Groep H, volgens Ten Hag een nog spannender verloop kennen. “Vorig jaar hadden we met Bayern München een uitgesproken favoriet en met AEK Athene een wat mindere ploeg in de poule. In deze groep kan iedereen van iedereen winnen.”

Chelsea eindigde vorig seizoen als derde in de Premier League, maar kon zich geen moment mengen in de zinderende kampioensrace tussen Manchester City en Liverpool. Middenvelder N’Golo Kanté is de belangrijkste speler van Chelsea, waar Eden Hazard is vertrokken en Mason Mount (ex-Vitesse) het momenteel goed doet. Het elftal staat onder leiding van oud-speler Frank Lampard. Ten Hag: “Ajax speelde nooit eerder tegen Chelsea in Europees verband. Een mooi affiche, in een mooi stadion, Stamford Bridge. Voor onze supporters is het ook prachtig dat alle uitwedstrijden goed te bereizen zijn.”

Oude bekende

Bij Valencia, de nummer vier van Spanje van vorig seizoen, komt Ajax een oude bekende tegen: keeper Jasper Cillessen. Hij maakte onlangs de overstap van Barcelona. De oud-Ajacied onderscheidde zich afgelopen week voor zijn nieuwe club door een penalty van Dennis Suarez te keren. Het duel met Celta de Vigo ging overigens wel met 1-0 verloren. Valencia is dit seizoen matig begonnen: met één punt uit twee duels.

“De sterkte van Lille is moeilijk in te schatten,” zegt Ten Hag. “Maar als je op de tweede plaats kunt eindigen in de Franse competitie, en een club als Olympique Lyon achter je kunt houden, dan heb je wel wat in je mars.” Lille is wel twee belangrijke spelers kwijtgeraakt: middenvelder Thiago Mendes aan Olympique Lyon en topscorer Nicolas Pépé aan Arsenal.