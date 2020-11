Ten Hag hoopt nog op achtergebleven spelers

Ajacieden vieren een doelpunten in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Beeld ANP

Toch lijkt geen sprake te zijn van een coronauitbraak bij Ajax. Bij een aantal positief geteste spelers zou sprake zijn van ‘oud materiaal’, sporen van een eerdere besmetting. Die spelers zijn ook niet besmettelijk.

De tests zijn voor deze Europese wedstrijd gedaan door het Uefa-lab. Bij een negatieve uitslag van een hertest – die eveneens door de Uefa moet worden uitgevoerd – zijn het uiteindelijk de lokale autoriteiten in Denemarken die bepalen of een speler toestemming krijgt om het stadion te betreden. Daar moet Ajax niet op rekenen.

“Maar we gaan wel proberen een aantal spelers nog speelgerechtigd te krijgen,” zei trainer Erik ten Hag maandagavond tijdens de persconferentie. “Het feit dat we hier maar met zo’n kleine groep mogen zijn, heeft te maken met regelgeving. Vanochtend kregen wij te horen dat een aantal van onze spelers door de Deense autoriteiten niet zou worden toegelaten. Spelers die bij ons in Nederland wel zouden mogen spelen. Het is vreemd dat de verschillen per land zo groot zijn. Dat neigt naar competitievervalsing, want we spelen wel in één competitie.”

Zeventien

Ajax is maandagmiddag met slechts zeventien spelers op het vliegtuig gestapt. Ten Hag moet het tegen Mydtjylland onder anderen stellen zonder André Onana, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch en aanvoerder Dusan Tadic. Ook tweede keeper Maarten Stekelenburg is in Amsterdam achtergebleven. Kjell Scherpen (20) zal zijn debuut maken bij Ajax in de belangrijke Champions Leaguewedstrijd. De 2.04 meter lange Scherpen, in de zomer van 2019 overgekomen van Emmen, maakt dit seizoen in Jong Ajax een goede indruk.

Met wat gepuzzel kan Ten Hag nog wel een volwaardig elftal op de been brengen. “We kunnen een goed elftal formeren. Misschien dat één of twee jongens op een andere positie spelen, maar ik richt me nu op de zeventien die ik hier tot mijn beschikking heb. Die zijn fit en die kunnen een prestatie neerzetten tegen een lastige tegenstander.”

Ten Hag heeft voldoende verdedigers en aanvallers tot zijn beschikking, maar hij zal op het middenveld creatief moeten zijn. Voordeel is dat Daley Blind daar tegen Liverpool al uitstekend heeft gespeeld, en dat Quincy Promes vaak als nummer 10 is gebruikt. Ook Edson Álvarez en Jurgen Ekkelenkamp hebben dit seizoen geregeld hun minuten gemaakt als middenvelder.

Tactiek

Het roulatiesysteem en de vele variaties in tactiek en speelwijze zouden Ajax nu van pas moeten komen. Ten Hag heeft er vanaf het begin van de zomer rekening mee gehouden dat dit een bijzonder seizoen zou worden: korter dan normaal, met een overladen programma én met de mogelijkheid dat zijn selectie getroffen zou worden door het coronavirus. “We zijn scherp op het naleven van de regels, maar je kunt het virus niet altijd buiten de deur houden. Daarom heb ik veel met spelers geroteerd.”

Voor Ajax is de eerste ontmoeting met het nog puntloze Midtjylland een belangrijke. Liverpool (6 punten) en Atalanta Bergamo (4) staan er na twee duels in Groep D beter voor dan de Amsterdammers (1 punt).