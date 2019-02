Ten Hag hoeft Ajax niet te motiveren, jubileum De Ligt

Met nog vers in het geheugen hoe het niet moet, begint Ajax woensdagavond in een volle Kuip aan de halve finale van de KNVB-beker tegen Feyenoord. De club wil niets liever dan revanche nemen voor de smadelijke nederlaag van vorige maand in de competitie (6-2). "We willen daar de finale halen," zei trainer Erik ten Hag



Motiveren hoeft de coach van Ajax zijn spelers niet. "Ik hoef niet de psycholoog uit de hangen," zei Ten Hag. "Als je als Ajax zo verliest in De Kuip dan heersen er grote gevoelens van revanche. Dat lijkt me duidelijk. Wat we daar in de tweede helft aan het doen waren, dat past niet bij Ajax. Er was totaal geen discipline meer. Maar laten we ook niet vergeten dat we thuis met 3-0 van Feyenoord gewonnen hebben en daar vorige maand ook goed aan de wedstrijd begonnen."



Tagliafico

Ten Hag benadert de bekerkraker als een Europees duel. Dat hoeft volgens hem niet te betekenen dat Lasse Schöne terugkeert op het middenveld en spits Kasper Dolberg moet wijken voor Dusan Tadic. "Ik heb het dan ook over de beleving die er moet zijn," zei Ten Hag. "We gaan ook overdag in een hotel zitten voor de juiste mindset."



Voordeel voor Ajax is dat Nicolás Tagliafico nu wel inzetbaar is, in tegenstelling tot de competitiewedstrijd van vorige maand waarin aanwinst Lisandro Magallán liet zien dat hij nog niet bekend is met de manier waarop zijn nieuwe ploeg verdedigt. "Nico brengt ook gif in de wedstrijd. Zonder hem misten we automatismen, dat heeft Feyenoord keihard afgestraft," zei Ten Hag.



100ste duel De Ligt

De coach van Ajax moet nog even afwachten of Feyenoord met Robin van Persie of Nicolai Jørgensen start of beide aanvallers aan de aftrap laat verschijnen. "We zijn overal op voorbereid en hebben de overtuiging dat we de finale gaan halen."