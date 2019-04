Ten Hag: Het is wel een resultaat

"In hele grote fases van de wedstrijd waren we aan de bal uitstekend," zag Ten Hag. "Juventus had moeite om druk op ons te krijgen. We kregen ook de nodige schotkansen."



Kort voor rust opende Cristiano Ronaldo de score voor Juventus. Ten Hag: "Toen zaten we even niet kort op de man. Die foutjes kun je je niet veroorloven. Zij kunnen het spel dan snel verplaatsen."



Na de gelijkmaker van David Neres maakte debutant Jurgen Ekkelenkamp als invaller nog bijna het winnende doelpunt. "Lasse Schöne zat er doorheen. Dan zoek je een middenvelder die loopvermogen heeft en ook nog iets naar voren toe kan doen," aldus Ten Hag, die nog genoeg kansen ziet om met Ajax de halve eindstrijd te halen. "Er zit nog van alles in."