Ten Hag: ‘Het is alsof je met een pupillenelftal kampioen wordt’

De selectie van Ajax viert na het duel met FC Emmen bij de Johan Cruijff Arena de 35e landstitel uit de clubhistorie. De club won twee weken eerder al de KNVB-beker. Beeld ANP

Davy Klaassen onderging de huldiging met gemengde gevoelens. “Kampioen is kampioen, dat is prachtig,” zei de middenvelder. “Maar het is wel vreemd. In het stadion is niemand en buiten staan heel veel mensen.”

Na de plichtplegingen op het veld verplaatsten de hoofdrolspelers zich naar het Arenadek. Beneden op het plein hadden zich een paar duizend supporters verzameld, die net als een week geleden na de zege op AZ de spelers en technische staf toezongen. Toen aanvoerder Dusan Tadic met de schaal verscheen, ging een enorm gejuich op.

“Het is prachtig om kampioen te worden,” zei doelman Maarten Stekelenburg. “Er staan een paar duizend mensen feest te vieren. Het mag eigenlijk niet, maar het is moeilijk tegen te houden, denk ik. Ajax heeft de dubbel gewonnen. Mensen zijn hartstikke blij.”

Stekelenburg verlengt contract

Stekelenburg is ook volgend seizoen nog Ajacied, vertelde hij tussen de festiviteiten door. “De directie en ik zijn eruit, ik heb mijn contract met een jaar verlengd.” Stekelenburg heeft niets afgesproken met de clubleiding of trainer Erik ten Hag over zijn rol. Lachend: “Maar het gaat goed toch zo?”

“Ik had niet verwacht zoveel te spelen. Andre Onana was eerste man, en hij deed het goed. Daarna liep hij een schorsing op en ben ik eerste keeper geworden. Ik ga er in de voorbereiding op het nieuwe seizoen alles aan doen om die plek te behouden.”

Ook Daley Blind stortte zich in het feestgedruis. De verdediger is geopereerd aan zijn enkel, maar hij hoopt het EK nog te halen. “Zolang er hoop is, werk ik keihard om het te halen.” Blind werd voor de zesde keer kampioen, eentje meer dan zijn vader. “Op een aantal vlakken ben ik hem nu gepasseerd. Dus hij begint hem wel een beetje te knijpen.”

Tonny Bruins Slot

Direct na de 4-0 zege op Emmen heeft de technische staf van Ajax de in november overleden meesterscout Tonny Bruins Slot geëerd. Trainer Erik ten Hag legde een kampioensshirt voor een grote foto van Bruins Slot die op het veld was geplaatst. Ten Hag: “Tonny Bruins Slot was een ontzettend belangrijke factor in de staf. Onzichtbaar misschien voor het grote publiek, maar hij stond voor ons aan de voorkant bij het maken van het speelplan. Hij was een gigant als mens, en als analist van een buitengewoon hoog niveau. We wilden hem eren. En ik denk dat ik daar ook stond namens al die trainers met wie hij heeft gewerkt. Van Johan Cruijff tot Ronald Koeman, en van Peter Bosz tot Frank de Boer.”

Over het feest na afloop zei Ten Hag: “Het is heel puur hoe de spelers dit beleven. Het is net alsof je met een pupillenelftal kampioen wordt. De euforie was groot, ze weten wat ze ervoor hebben gedaan. Jammer dat je het niet kunt delen met de fans in het stadion. Buiten wel. En ik denk dat je dat de mensen ook moet geven. Ik begrijp die ontlading, bij mijn spelers en bij de fans. Het is tegen de regels, maar ik denk dat je dit niet kunt stoppen. Ik heb geen verstand van de materie, maar ik denk dat het beter controleerbaar was geweest als je de supporters in het stadion had toegelaten.”