Ten Hag: het had nog beter gekund

"Er stond een team en we hebben gevochten als leeuwen," zegt Ten Hag na de zege (0-1) bij Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. "Dat was heel positief. Aan de andere kant hebben we na de rust niet gespeeld zoals we dat hadden moeten doen. We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt."



Ten Hag: "Het begin was heel goed en we maakten een mooie goal. Vooral na de rust zijn we vergeten te voetballen. Als we wat rustiger aan de bal waren geweest hadden we er meer kunnen uithalen. Nu moesten we heel diep gaan om overeind te blijven. Dat heeft kracht gekost. Dat hadden we kunnen voorkomen."



"Maar dit is een fantastische avond met een prachtige uitslag," zegt Ten Hag. "Doodzonde dat die bal van Neres er niet in gaat," doelt hij op het schot op de paal van de Braziliaan. "Dan hadden we er helemaal goed voorgestaan. We moeten van deze wedstrijd leren zodat we het volgende week voor eigen publiek kunnen afmaken. We hebben een prima uitgangspositie maar zijn er nog lang niet. We moeten nog beter en dat kunnen we ook."



