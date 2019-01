Ten Hag heeft vertrouwen in Lamprou niet verloren

"We hebben als collectief gefaald. Als collectief hadden we beter moeten spelen," aldus Ten Hag, die na het gelijke spel tegen de Friezen het optreden van Lamprou 'grillig' noemde.



Onana maakte donderdag in de bekerwedstrijd tegen Heerenveen (3-1) zijn rentree. De Kameroener stopte in de slotfase een strafschop.



Ten Hag kijkt uit naar de wedstrijd in Rotterdam. "We hebben dit seizoen in de Champions League veel ervaring opgedaan met dit soort wedstrijden, ook qua entourage."



Transfers

Naast de sportieve prestaties ging het de voorbije dagen in Amsterdam ook veel over de transfer van Frenkie de Jong naar FC Barcelona. Ook Matthijs de Ligt kreeg veel vragen over zijn toekomst. "Als we prijzen willen winnen, en dat willen we, moeten we honderd procent gefocust zijn op de wedstrijden. Spelers moeten zich blijven richten op de juiste dingen. Daar moeten we de komende tijd wel voor waken," zei Ten Hag, die blij is voor De Jong maar het ook jammer vindt dat hij zo snel uit Nederland vertrekt.



"Hij heeft nog geen vijftig wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland gespeeld. Als liefhebbers hadden we er langer van willen genieten. Maar het is natuurlijk ook geweldig, een jongensboek voor Frenkie. Het is misschien wel de mooiste club om heen te gaan."