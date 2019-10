Ten Hag: gelijkspel was verdiend geweest

Ziyech en Tadic na de verloren wedstrijd tegen Chelsea. Beeld ANP Sport

Quincy Promes zag zijn treffer in de 36e minuut worden afgekeurd. Volgens de videoscheidsrechter stond de aanvaller een paar centimeters buitenspel. Na afloop was daar niet iedereen het mee eens. “Maar het is uiteindelijk aan de videoscheidsrechter,” wilde Ten Hag zich niet in de discussie mengen over welk beeld de videoman had stilgezet.

In de tweede helft kopte Edson Álvarez nog op de paal, voordat Michy Batshuayi in de 86e minuut de winnende treffer maakte. “Topwedstrijden worden op details beslist,” zei Ten Hag. “En bij die tegentreffer zagen we er niet goed uit. Ik vond ons ook soms slordig spelen. De teleurstelling is groot. We waren gelijkwaardig.”

Onnodig

Dusan Tadic vond de nederlaag onnodig. “Ik vond het een gelijkwaardige wedstrijd, 50/50," zei de aanvoerder van de Amsterdammers in een korte reactie tegen Veronica.

“Chelsea is een goede ploeg, maar wij kunnen beter spelen dan we vanavond lieten zien. In balbezit waren we slordig en maakten we onnodige fouten. Dat mag niet gebeuren. We moeten snel vooruitkijken naar de volgende wedstrijd.”

Chelsea viert feest

Met zijn gezicht op onweer wandelde Daley Blind na de nederlaag door de catacomben van de Johan Cruijff Arena. Hij hoorde de Engelse supporters nog steeds juichen alsof ze de Champions League al hadden gewonnen. De spelers van de club uit Londen bleven maar feestvieren.

“Net zag ik hun trainer Frank Lampard weer naar het tribunevak met fans van Chelsea lopen,” zuchtte Blind. “Het is misschien een compliment voor ons dat een topclub zo blij is als ze van ons hebben gewonnen. Maar wat moeten wij daar mee? Wij staan met lege handen.”

Blind vond de nederlaag onnodig en zelfs een beetje onterecht. “Wij speelden soms te slordig maar we kregen nog wel de beste kansen. Ik denk dat wij het misschien niet verdienden om te winnen. Maar zij ook niet. Het is balen dat ze vlak voor tijd nog scoren,” zei hij over de winnende treffer van Michy Batshuayi. “Een gelijkspel was een beter resultaat geweest.”

Promes moet het accepteren

Quincy Promes had niet het idee dat hij buitenspel stond op het moment dat hij Ajax tegen Chelsea aan de openingstreffer leek te helpen. “Die bal werd eerst nog van richting veranderd en ik stond daarvoor voor mijn gevoel achter die centrale verdediger van hen,” zei hij.

“Ik telde die goal al,” zei Promes. “Maar de videoscheidsrechter zag het anders. Dan kan ik niets anders doen dan dat accepteren. Maar zuur is het wel.”

Promes wilde zich niet mengen in de discussie of de videoscheidsrechter het beeld wel op het juiste moment had stilgezet. Volgens sommige analisten stond de geboren Amsterdammer juist niet buitenspel op het moment dat Hakim Ziyech zijn voorzet verstuurde. “Achteraf koop ik daar niets voor,” zei hij.

Promes erkende dat Ajax over de hele wedstrijd te slordig aanviel. “Daardoor kregen we niet echt grip op deze wedstrijd en moesten we vaak achter de bal rennen,” zei hij. “Het is wel lullig dat Michy Batshuayi vlak voor tijd nog scoorde. Een gelijkspel was een prima uitslag geweest.”