Ten Hag: Geen ontzag, wel respect voor Real

Trainer Erik ten Hag en zijn spelers hebben respect maar geen ontzag voor de titelverdediger en geloven dat het 'Mirakel van Madrid' kan uitkomen.



Ajax telt weer even mee in de voetbalwereld. Ruim dertig cameraploegen en tientallen journalisten waren naar de perskamer van de machtige voetbaltempel gekomen om de persconferentie van Ten Hag te volgen. De Tukker blikte met veel bravoure vooruit naar de ontmoeting met de club die vier van de laatste vijf edities van de Champions League wist te winnen. "We willen aanvallen en minimaal twee goals maken. Ajax wil altijd het initiatief nemen en dat lukt ons ook bijna altijd."



Ajax staat voor de loodzware opdracht een achterstand van 1-2 goed te maken. Real strijdt voor een laatste kans om nog iets van het seizoen te maken, na de nederlagen van vorige week tegen Barcelona in de competitie en het bekertoernooi. "Wij strijden nog wel op drie fronten," zei Ten Hag. "Maar mijn spelers zijn erg hongerig en zullen dezelfde mentaliteit als Real op het veld brengen."



Euro's

De nummer twee van de eredivisie verraste dit seizoen in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Ajax bleef de eerste twaalf duels ongeslagen en ging drie weken geleden voor eigen publiek tegen Real voor het eerst onderuit. Ajax verdiende ook al 65 miljoen euro in de Champions League. Een stunt tegen de huidige nummer drie van de Spaanse competitie is nog eens goed voor 10,5 miljoen euro. Veel talenten uit Amsterdam hebben hun marktwaarde tijdens Europese duels ook aardig opgeschroefd. Ze laten zich maar al te graag zien op het hoogste podium.



De afwezigheid van Sergio Ramos is een groot gemis voor de thuisploeg, zo bewijzen de statistieken. "Hij is de grote baas van hun defensie," zei Ten Hag. "Zonder hem worden ze zeker niet sterker. We hebben de zwakheden van Real aangetoond in onze thuiswedstrijd. Nu gaat het erom dat we ook efficiënt zijn," besloot de trainer die waarschijnlijk kiest voor dezelfde basisformatie als in het eerste duel met de Spaanse grootmacht. "Dan kunnen we ze zeker pijn doen."



