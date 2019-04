Ten Hag geeft in Groningen geen spelers rust

Joël Veltman begint om 18.30 uur met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Hij vervangt Noussair Mazraoui, de rechtsback die voorlopig is uitgeschakeld met een enkelblessure.



Trainer Erik ten Hag ziet geen aanleiding om spelers rust te geven na de slijtageslag van dinsdag tegen Juventus. Dusan Tadic is weer de centrumspits van Ajax. Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg beginnen op de bank. Nicolás Tagliafico verschijnt ook weer aan de aftrap. Hij was geschorst voor het uitduel met Juventus.



Ajax verdedigt de koppositie in de 31e speelronde van de eredivisie. PSV staat in punten gelijk met de lijstaanvoerder maar heeft een minder doelsaldo. De regerend kampioen uit Eindhoven neemt het zondag voor eigen publiek op tegen ADO Den Haag.



Ajax treft met FC Groningen een team in vorm. De club won de laatste zeven thuiswedstrijden en kreeg al 314 minuten geen doelpunt meer tegen voor eigen publiek. Aanvaller Paul Gladon scoorde in de laatste drie duels van FC Groningen.



Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind en Tagliafico; Van de Beek, Schöne en De Jong; Ziyech, Tadic en Neres.