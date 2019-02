Ten Hag: er zijn harde woorden gevallen

"Het heeft zijn nasleep gehad. We zijn kritisch naar elkaar geweest en er zijn harde woorden gevallen'', aldus de coach van de Amsterdammers, die zijn elftal een week eerder al 4-4 zag spelen tegen sc Heerenveen.



"We gaan nu weer verder. Zo zit een seizoen in elkaar. Je kunt weleens een keer een tegenvaller hebben, of zelfs een grote tegenvaller. Dan moet je analyseren en verbeterpunten aangeven. Spelers hebben elkaar ook op eigen initiatief aangesproken'', vertelde Ten Hag, die vond dat zijn team tegen Feyenoord collectief faalde. "Het had te maken met een bepaalde vorm van 'taakdiscipline'."



Kleine procentjes

Ajax oogt na de winterstop soms ook wat gemakzuchtig, iets waar de trainer zijn spelers tijdens het trainingskamp in Florida al op aansprak, vertelde hij vrijdag. "Toen ben ik de rust van een van de wedstrijden ook boos geweest vanwege de gemakzucht. Ook al is het logisch, of mens eigen, dat als het heel goed gaat, dat je dan een procentje minder doet. Al die kleine procentjes komen dan bij elkaar. En we kregen ook nog wat kleine tegenvallers. Als selectie moet je dat opvangen. Dat is ons vorige week duidelijk niet goed gelukt."



Ten Hag denkt niet dat zijn elftal nu minder presteert door alle transferperikelen en geruchten rond zijn spelers. "We kunnen er nu van alles bijhalen. De waarheid ligt altijd op het veld. Daar moeten wij presteren. Dat hebben we vorige week niet gedaan. Nu moeten we terug naar de basis.''



Hoop

De titelstrijd in de eredivisie is nog lang niet gespeeld, vindt Ten Hag. "Twee weken geleden hadden we tegen Heerenveen de kans om aan kop te komen. Dat hebben we niet gedaan. De hoop is er nog zeker. Het gaat er om hoe het er aan het einde van de rit voor staat."