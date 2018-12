Ten Hag en De Jong genieten van Ajax

"We deden dat met zo veel variatie dat we bijna niet te verdedigen waren."



Verdediger Daley Blind scoorde driemaal en Matthijs de Ligt ging ook steeds mee naar voren. Hij schoot voor rust maar liefst zes keer op doel.



"Het was genieten en heerlijk om naar te kijken," zei Ten Hag. "Het is mooi om te zien dat we blijven werken om ons aanvalsspel nog perfecter te maken."



Rondo

Zelfs Henk de Jong, de trainer van De Graafschap, genoot soms van het spel van Ajax. "Het maakt niet uit wat we deden. Of we nu met zeven of acht verdedigers speelden, we stonden in een rondo en kwamen niet uit het midden. Ik hoopte steeds dat de klok sneller ging tikken. Maar dat was helaas niet het geval."



