Ten Hag eist nu mentale kracht bij Ajax

Tussen de twee duels met de ploeg uit Oekraïne in, wacht zaterdag namelijk de competitiewedstrijd tegen de gepromoveerde ploeg uit Drenthe. Ten Hag waakt voor onderschatting.



"We zijn tegen Kiev diep gegaan, dat is logisch, want dat vergt deze tegenstander ook van je. Nu moeten we dat zelf oproepen tegen een andere tegenstander," zei Ten Hag.



Hij wil een herhaling voorkomen van de eerdere thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, toen Ajax tussen de twee Europese duels met Standard Luik in punten liet liggen voor de competitie (1-1).



"We zijn fysiek en mentaal goed uit de wedstrijd tegen Kiev gekomen. Als je zo'n pot op de mat legt, werkt dat ook stimulerend. Daar krijg je energie van. We hopen tegen Emmen dezelfde sfeer in het stadion te creëren als tegen Kiev.''



Hamstringblessure

David Neres is bezig aan een race tegen de klok. De Braziliaanse aanvaller liep vorige week tegen VVV een hamstringblessure op en miste daardoor het eerste duel met de club uit Oekraïne. Neres werkt aan zijn herstel en trainde vrijdag apart van de groep, evenals Daley Sinkgraven, Václav Cerny en Kasper Dolberg.



Ten Hag hoopt dat de vleugelspits dinsdag bij de return in Kiev weer inzetbaar is. "De medische staf en David doen er alles aan om klaar te zijn voor dinsdag. Maar of hij dat gaat redden, staat in de sterren geschreven," zegt Ten Hag. "Tegen Emmen is hij er zeker niet bij.''



