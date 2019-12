Ten Hag: ‘Dit was onder de grens’

Beeld ANP

Ajax had voor het laatst een competitiewedstrijd verloren op 17 maart, in Alkmaar tegen AZ (1-0). De klap die Willem II vrijdagavond uitdeelde kwam dus keihard aan, maar helemaal onverwacht was de nederlaag niet.

Hoezo niet onverwacht?

Ajax heeft vooral in de eredivisie een aantal zwakke beurten achter de rug. Tegen RKC, PEC Zwolle en vorige week tegen FC Twente kon puntenverlies nog worden afgewend, maar het wachten was op een tegenstander die korte metten zou maken met de soms kwakkelende kampioen. Willem II deed dat met overgave en gedecideerd.

Waar lag de nederlaag aan volgens trainer Erik ten Hag?

“Als ik dat wist? Dit was onder de grens. We leverden niet de energie die nodig is. We hebben ons niet gehouden aan de principes van onze speelwijze. Dan krijg je dit. Complimenten aan Willem II. Er is niets gestolen aan hun zege. Maar het heeft met ons te maken. We zijn afspraken niet nagekomen. We kregen een doelpunt tegen uit een corner van ons, maar er waren daarvóór al vier waarschuwingsschoten gelost.”

Is Ajax klaar voor de strijd met Valencia, dinsdag, een rechtstreeks gevecht om plaatsing voor de achtste finales van de Champions League?

Dat moet blijken. Ajax heeft aan een gelijkspel genoeg, maar zo spelend als tegen Willem II wordt Valencia een zware kluif. Ten Hag: “We moeten de koppen bij elkaar steken, onze ruggen rechten en anders gaan voetballen. Doen waar we goed in zijn. Door blijven combineren in de aanval. Niet die ballen zo snel het strafschopgebied inslingeren. De tegenstander onder druk zetten en opjagen en waakzaam zijn bij balverlies.”

Wierp het duel met Valencia misschien zijn schaduw vooruit?

Ten Hag: “Dat zou kunnen, en is misschien menselijk. Maar we kunnen het niet accepteren. We zijn er vaak goed mee om gegaan: dat we ons in een zwaar programma telkens kunnen richten en focussen op de eerstvolgende wedstrijd. Nu niet.”

Ajax heeft een aantal geblesseerde spelers in de selectie. Wie werd het meest gemist?

Clubtopscorer Quincy Promes. Uiteraard vanwege zijn goals, maar ook vanwege zijn doelgerichtheid en energieke spel. Hij is een handenbinder. Ajax viel tegen Willem II vrij plichtmatig en vlak aan. Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en Noa Lang konden zich geen moment onderscheiden.

Is Promes op tijd fit voor de wedstrijd tegen Valencia?

“We moeten het dag voor dag bekijken,” zei Ten Hag. “Ik kan er op dit moment geen antwoord op geven. Hij en de medische staf werken er keihard aan om hem fit te krijgen. Ik ben nog steeds hoopvol dat het gaat lukken.”