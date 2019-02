Ten Hag: dit mag ons niet gebeuren

We werden afgetroefd in duels en waren slordig aan de bal Matthijs de Ligt

Ajax doet in niets meer denken aan de ploeg die voor de winterstop vaak zo makkelijk wedstrijden won. "Het is heel moeilijk aan te geven waar het aan ligt. Scherpte, frisheid, alles erop en eraan. We werden afgetroefd in duels en waren slordig aan de bal. Dat is de samenvatting van vandaag," zegt De Ligt.



"Je weet dat je voetballend beter bent dan Heracles. Maar één ding is zeker: je kan niet afgetroefd worden op bereidheid, op inzet. Maar in de eerste helft hebben we geen duel gewonnen. We werden gepiepeld bij een hoekschop. Dat is niet des Ajax.''



Moedig Heracles

Ajax haalde slechts vier punten uit de vier competitiewedstrijden na de winterstop. "Maar ik vind dit een ander verhaal dan die nederlaag tegen Feyenoord," verwijst Ten Hag na de afgang in De Kuip (6-2). "Toen werden we geslacht in de omschakeling. Nu werden we door een moedig Heracles onder druk gezet. Er lagen veel mogelijkheden om onder die druk uit te spelen. Maar we hadden niet het voetballend vermogen om er onderuit te voetballen.''



Geen club haalde de vorige tien competitiewedstrijden minder punten dan Heracles. "Ze waren niet in vorm maar ze hadden ook niets te verliezen," zegt Ten Hag. "Ze hebben ons vooral in de eerste helft helemaal afgetroefd. Dat terwijl wij met Donny van de Beek steeds een man vrij hadden op het middenveld."



