Ten Hag: 'De Jong sprak al Frans tegen mij'

"Hij sprak net al Frans tegen mij," lachte hij. "We weten dat de beste zes clubs van Europa een paar spelers van ons op het oog hebben. We moeten ons niet laten afleiden en vooral onze wedstrijden blijven winnen. Het tijdstip van deze berichten maakt me ook niet uit. Zulke berichten zullen blijven komen."



Paris Saint-Germain lijkt op dit moment de belangrijkste kandidaat om De Jong in te lijven. Een delegatie van de Franse kampioen heeft donderdag in Amsterdam gesproken met Marc Overmars, de directeur spelerszaken van Ajax. Tot een akkoord is het echter nog niet gekomen. Volgens De Telegraaf is een deal van 75 miljoen euro in de maak.



Slagkracht

Paris Saint-Germain beschikt over grote financiële slagkracht, met dank aan de steenrijke eigenaar Nasser Al-Khelaifi. De club trok de afgelopen seizoenen al zo'n 400 miljoen euro uit voor de komst van Neymar en Kylian Mbappé.



De Jong zou beide scherpschutters vanaf het komend seizoen van de juiste munitie moeten voorzien. Manchester City beschikt over vergelijkbare financiële middelen als PSG. De club staat echter onder toezicht van de UEFA, vanwege het mogelijk overtreden van financiële regels.



Overmars bevestigt de interesse maar laat weten dat er meerdere clubs interesse hebben in de 21-jarige middenvelder. Die werd eerder al in verband gebracht met Manchester City en FC Barcelona. Een vertrek in de winterstop is voor hem onbespreekbaar.