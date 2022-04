‘Ten Hag bekijkt serieus wat er volgend seizoen bij Ajax mogelijk is’

“Zelfs de doelpunten van Ajax waren kopieën van vorige week,” stelt Paroolverslaggever Dick Sintenie vast: “1-1 door Klaassen uit een snelle ingooi en 2-1 door Tadic uit een veelbesproken strafschop.”

Met presentator Menno Pot en Showtime-hoofdredacteur Bart Veenstra bespreekt Sintenie Ajax’ slechte eerste helft, de veel betere tweede, het opvallende gedrag van André Onana (die opnieuw in de fout ging) en de opvallend sterke invalbeurt van Kenneth Taylor.

En ze bespreken de toekomst van Erik ten Hag. Heeft de Ajaxtrainer in zijn hoofd al voor Manchester United gekozen? Aan de Branietafel denken ze van niet. Sintenie: “Ten Hag laat de gesprekken voeren door zijn management. Zelf richt hij zich op Ajax. Hij neemt ook heel serieus in overweging wat Ajax hem kan bieden voor volgend seizoen. Ajax is echt nog een optie.”

Komend weekend speelt Ajax de KNVB-bekerfinale tegen PSV. De volgende ochtend, op Paasmaandag, is er een nieuwe Branie. Zo zal het tijdens de seizoensapotheose na elke Ajaxwedstrijd zijn, ook midweeks: the morning after... nieuwe Branie!

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

Luister hieronder ook eerdere afleveringen van Branie.