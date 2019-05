Ten Hag: beker maakt Ajax hongerig

Ajax won met 4-0 van Willem II in De Kuip. "Het is mooi dat we iets tastbaars hebben. We hebben er hard voor geknokt en ik wilde ook heel graag deze prijs winnen voor de fans, want die hebben er lang op moeten wachten. Maar het is nog niet genoeg.''



Ten Hag is met Ajax nog in de race voor de landstitel en de winst van de Champions League. Woensdag wacht Tottenham Hotspur in de return van de halve finales. "Deze prijs wakkert de hongerigheid aan en motiveert. De spelers mogen nu natuurlijk even genieten, maar de aandacht moet wel snel naar de wedstrijd van woensdag.''



Opwarmer

Diezelfde boodschap hadden de spelers na de wedstrijd. "Dat is één," zei Aanvoerder Matthijs de Ligt. Klaas-Jan Huntelaar, die goed was voor twee treffers, noemde het "een mooie opwarmer.''



De Ligt sprak van een lastige eerste helft. "Compliment voor Willem II, dat ons goed opjaagde. Maar de 1-0 was wel het omslagpunt in de wedstrijd. Deze prijs is heel fijn en geeft ons extra motivatie voor de return tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League.''



Huntelaar beaamde dat: "In het begin waren we wat zoekende en onrustig aan de bal. Na die goals stonden we er beter in. We speelden het na rust goed uit. Dan komen die momenten vanzelf.''



Bankzitter

Huntelaar, meestal bankzitter, was blij met de basisplaats die coach Erik ten Hag hem had gegund. "De trainer vertelde het eergisteren. Ik had me er al wel op gefocust.'' Met een lachje: "Het was een goede keuze.''



Huntelaar won zijn derde KNVB-beker met Ajax. Alleen Johan Cruijff was met vijf eindzeges succesvoller in het nationale bekertoernooi. De beroemde nummer veertien scoorde zesmaal in zijn bekerfinales. Huntelaar maakte tegen Willem II zijn vierde en vijfde treffer in de eindstrijd om de 'dennenappel.' "Dus ik moet hier volgend seizoen weer terugkeren," zei de spits die zijn contract met nog een jaar heeft verlengd.



