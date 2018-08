Ten Hag baalt van gemiste kansen Ajax

"Het was een strafschop maar zonder die videoscheidsrechter hadden we geen penalty gekregen," zei Ten Hag. "Zo ver moeten we het helemaal niet laten komen. In de eerste helft kregen we al vier of vijf grote kansen. Dan moeten we scoren en maken we het ons veel eenvoudiger. Nu hebben we geluk. Het was een penalty maar het is wel zuur voor VVV."



Eerste helft

Ajax profiteerde in de eerste helft ook al van de videoscheidsrechter. Het was Blom ook ontgaan dat Martin Samuelson even aan het shirt van Nicolas Tagliafico had getrokken voordat hij scoorde voor VVV. Blom besloot de treffer alsnog af te keuren.