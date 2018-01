Ten Hag: als we kampioen willen worden, moet het beter

'De manier waarop we voetbalden stond me erg aan. We speelden vanuit de controle en hadden veel dominantie," aldus de opvolger van de in december ontslagen Marcel Keizer.



Voor rust wist Ajax nog niet voor veel gevaar te zorgen. "We controleerden de wedstrijd en waren dominant aan de bal, zonder tot grote kansen te komen. We herkenden niet de momenten waarop we moesten versnellen. Daardoor kon Feyenoord makkelijk op de been blijven. En Onana hield óns op de been bij die grote kans voor Berghuis.''



Omschakeling

Een ingreep van Ten Hag in de rust sorteerde al snel het gewenste effect. Hij had zijn vleugelverdedigers Joël Veltman en de debuterende Nicolás Tagliafico de opdracht gegeven meer mee naar voren te komen en zag beiden binnen tien minuten een doelpunt voorbereiden.



"In de omschakeling kregen we veel ruimte. Het tweede doelpunt was een aanval uit het boekje, met die voorzet van Joël en de kopbal van Huntelaar. Ik heb er van genoten. We speelden met de bedoelingen die we vooraf hadden. De titel is de missie en ons doel. Maar als we kampioen willen worden, moet het nog beter. Het mag allemaal wel wat doelgerichter.''



Tagliafico

Ten Hag was vol lof over de nieuwe linksback Tagliafico, die werd gekozen tot 'man of the match'. "Dat heb ik niet besloten, maar ik ben het er wel volledig mee eens.''



Klaas-Jan Huntelaar nam met zijn hoofd het tweede doelpunt voor zijn rekening. "We hadden voor rust de controle, maar kwamen er niet echt doorheen," zei de spits. "We speelden wel aardig. De tweede helft was een stukje beter."



