Ten Hag: Ajax niet favoriet tegen Spurs

De trainer ging ook in op de discussie over het nieuwe speelschema van de eredivisie. De KNVB besloot donderdag de hele voorlaatste speelronde 33 te verschuiven van zondag 28 april naar woensdag 15 mei. Daar zijn niet alle verenigingen uit de eredivisie blij mee.



"Maar we hebben dat met z'n allen vorig jaar wel zo afgesproken," zei Ten Hag. "Als er een club heel ver zou komen in Europa, dan zouden we gaan schuiven. Het is zoals het is. Nu spelen wij onze laatste wedstrijd niet thuis. Dat had ik liever anders gezien. Maar het is niet anders."



Twee dagen rust

Door de verschuiving beginnen de play-offs van de eredivisie later. Robin van Persie neemt nu niet afscheid in De Kuip maar in het stadion van Fortuna Sittard. PSV gaat niet in de laatste maar voorlaatste speelronde op bezoek bij AZ.



De KNVB moest het duel tussen De Graafschap en Ajax verschuiven, omdat de club uit Amsterdam van de Uefa minimaal twee dagen rust moet hebben voor het eerste duel met Tottenham Hotspur van 30 april in de halve finale van de Champions League.



Omdat alle ploegen in de voorlaatste speelronde van de eredivisie altijd tegelijkertijd spelen, is besloten speelronde 33 in zijn geheel te verschuiven.



Lees ook: Bookmakers geven Ajax kleinste kans CL-titel en Pochettino: Ajax is meer favoriet dan wij