Ten Hag: actie Huntelaar niet handig, maar toch dikke knuffel

Huntelaar tekende in de 78e minuut voor de winnende treffer. Daarna bracht hij zijn ploeg in de problemen. Eerst kreeg de spits een gele kaart omdat hij zijn shirt uittrok na zijn treffer. Huntelaar moest even later met een tweede gele kaart van het veld na een overtreding op Samir Memisevic.



"Natuurlijk was dat niet handig," zegt Ten Hag. "En het had heel anders kunnen aflopen. Het is ook jammer dat Huntelaar geschorst is voor onze wedstrijd van dinsdag tegen Vitesse. Maar ik ben vooral blij dat Huntelaar heeft gescoord. Hij heeft zoveel gif. Hij wil kampioen worden."



"Toen ik de bal raakte, wist ik dat het raak zou zijn," zegt Huntelaar. "Daarna werd ik echt helemaal en helemaal gek. Een beetje dom misschien. Maar ik was zo blij."



Spanning

En die tweede gele kaart, die zou hij in het buitenland niet hebben gekregen. "Dan kan je overal wel een kaart voor geven. Ik ving hem op en hij springt tegen mij aan. Ik irriteerde me de hele wedstrijd al. Ze waren alleen maar aan het tijd rekken en maakten veel overtredingen. De scheidsrechter greep onvoldoende in. Hij moet de grens bepalen."



"Natuurlijk heb ik dan meteen spijt," zegt Huntelaar. "Ik besef meteen dat ik mijn shirt beter niet had kunnen uittrekken. Daarvoor kreeg ik achteraf gezien een dure gele kaart. Ik heb de laatste tien minuten nog even in de catacomben voor de televisie gezeten. Maar de laatste minuten hield ik het niet meer uit van de spanning. Toen ben ik naar de kleedkamer gegaan. Nou sta ik hier te lachen, maar als ze gelijkmaken dan baal je natuurlijk helemaal."



Geknokt

Volgens Ten Hag heeft FC Groningen het Ajax lastig gemaakt. "Ze maakten veel overtredingen en rekten veel tijd. Maar ook na zo'n zware wedstrijd als tegen Juventus hebben we karakter getoond. We hebben geknokt en niet opgegeven. Ook daarin zijn we gegroeid dit seizoen."



"En als we nu de laatste drie competitieduels winnen, dan is de landstitel gewoon binnen," zegt Huntelaar.