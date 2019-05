Telstarspeler weg na bezoek aan Spurs - Ajax

Van der Laan meldde zich vorige week ziek bij Telstar, maar was vervolgens wel lijfelijk aanwezig bij het duel van Ajax met Tottenham Hotspur (0-1) in Londen voor de Champions League.



Onhandige actie

"Ik besef natuurlijk dat het een heel onhandige actie is geweest," bekent hij in de IJmuider Courant. "Ik heb mij ziek gemeld, omdat ik ervan overtuigd was dat ik geen vrij zou krijgen van de training. Bij deze beslissing heb ik meegenomen dat wij met Telstar nergens meer voor speelden en ikzelf gezien het aantal speelminuten in de afgelopen periode slechts een geringe kans had om in te vallen vrijdag tegen Jong PSV. In elk ander geval zou ik absoluut niet naar Londen zijn gegaan.''



Volgens Van der Laan heeft hij de clubleiding alsnog tijdig laten weten dat hij niet ziek was, maar in Londen zat. Bij terugkeer werd niettemin besloten vroegtijdig uit elkaar te gaan.