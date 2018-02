Telstar houdt Jong Ajax van koppositie af

De Amsterdamse beloften bogen bij Telstar een achterstand van 2-0 om in een voorsprong van 2-3, maar zagen de 'Witte Leeuwen' vlak voor tijd alsnog langszij komen (3-3).



Mohamed Hamdaoui probeerde na een klein half uur spelen een vrije trap van 30 meter direct op doel te schieten. Op het met sneeuw bedekte veld in Velsen-Zuid liet Jong Ajax-doelman Norbert Alblas de oranje bal door zijn handen glippen.



Wakker geschud

Telstar was beter in het eerste uur en in de tweede helft werd het 2-0 via de Amerikaan Andrija Novakovich. Jong Ajax leek wakker geschud en in een kwartiertje boog het de achterstand om in een voorsprong via Mateo Cassierra, Zian Flemming en Luis Manuel Orejuela.



Jerdy Schouten maakte in een paniekerige slotfase nog de terechte gelijkmaker voor de nummer vier Telstar. Jong Ajax blijft tweede met evenveel punten als NEC Nijmegen, maar een slechter doelsaldo.