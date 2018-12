Teleurstelling overheerst, maar Ten Hag is trots op zijn Ajax

"We hebben een Europese topploeg onder druk gezet," zei Ten Hag. "Hier komen onze fans voor naar het stadion. Na die 2-1 geven we wel twee doelpunten weg. Maar dat kwam ook omdat we moesten winnen. Zo heb ik ook gewisseld. Helaas geven we de 2-2 en 2-3 weg, nogmaals daar moeten we van leren. Maar we knokken ons naar 3-3 en gaan ook nog voor de 4-3. We gaan met vertrouwen naar de volgende ronde."



Teleurstelling

Ook aanvoerder Matthijs de Ligt vindt dat Ajax trots mag zijn. "Al overheerst op dit moment de teleurstelling," zei hij vlak na de wedstrijd. "We hebben vol passie gespeeld en zijn goed van een achterstand teruggekomen", vond De Ligt. "Het is alleen jammer dat we de voorsprong zo weggeven. Zeker de 3-2 geven we te gemakkelijk weg. Maar we hebben laten zien dat we het Bayern lastig kunnen maken."



De Ligt gaf toe dat Ajax liever eerste in de groep was geworden. "Nu zijn we tweede, maar we hebben nul wedstrijden verloren in de Champions League. We mogen zeker trots zijn."



Zinderend spektakelstuk

Dusan Tadic leek zijn ploeg bijna aan een zege op Bayern München te helpen. "Met nog acht minuten op de klok hadden we dat nooit meer mogen weggeven," treurde de Serviër na de wedstrijd.



Teleurstelling won het van trots bij Tadic, zo vlak na een zinderende spektakelstuk tegen de kampioen van Duitsland. "We hadden gewoon moeten winnen," zei de aanvaller. "Maar we maken fouten en die horen er helaas bij. We zijn een team, dat hebben we ook laten zien. We zullen ook nu dicht bij elkaar blijven."



Trots was Tadic vooral op de manier waarop Ajax de grootmacht uit Beieren onder druk durfde te zetten. "Voor rust waren we iets te enthousiast, dan geef je ruimte weg voor counters," erkent hij. "Maar in de tweede helft hebben we het wel goed gedaan. Dat is hoe we verder moeten, ook in de Champions League."



Acht treffers

Weer scoorde Tadic tweemaal, net als tijdens het vorige Europese duel met AEK Athene (0-2). Met acht Europese treffers en evenzoveel doelpunten in de eredivisie heeft Tadic zijn transferbedrag van maximaal 13 miljoen euro al aardig opgebracht, bijna halverwege een seizoen waarin Ajax al meer dan 60 miljoen euro in de Champions League heeft verdiend.



De loting voor de achtste finales is komende maandag. Ajax mag zich opmaken voor een loodzware tegenstander. De club wordt gekoppeld aan Borussia Dortmund, Barcelona, Paris Saint-Germian, Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus.



